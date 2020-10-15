В Киеве в одной из квартир взорванного дома на улице Соломии Крушельницкой нашли оружие и боеприпасы во время разбора вещей из пострадавших квартир.

Подробности сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также во время разбора вещей из квартиры была найдена граната.

Предварительно установлено, граната – учебная, а оружие было травматическим, у владельца на него есть разрешение. Полиция провела проверку и никого не задерживала.

В то же время, пресс-службы КГГА сообщает, что также были обнаружены емкости, предварительно с взрывоопасным веществом. Чиновники отметили, что было начато уголовное производство, а оружие было изъято.

Напомним, что в Дарницком районе Киева 21 июня произошел взрыв в жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате происшествия погибли пять человек.

Как мы уже сообщали ранее, спасатели закончили разбор завалов в доме по улице Соломии Крушельницкой, где случился произошел смертельный взрыв.

Тем временем, пострадавшие от взрыва дома на Позняках семьи получили ключи от новых квартир.