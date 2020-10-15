Международная авиакомпания Wizz Air отменила более 20 рейсов из Украины на период ноябрь-декабрь 2020 года.
В частности, были приостановлены перелеты по маршруту из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья в Европу, подробности сообщает Lowcostavia.
В компании также заявили, что они будут возмещать стоимость полета или позволят изменить бронирование на другую дату или маршрут.
Из Киева в ноябре отменены рейсы в Зальцбург, Таллинн, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон, Братиславу и частично в Будапешт. Из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья отменено по 3-5 направлений.
Список отмененных рейсов WizzAir из Украины:
- Киев – Зальцбург, отменено до 19 декабря
- Киев – Таллинн, отменено до 4 декабря
- Киев – Ларнака, отменено до 6 декабря
- Киев – Рига, отменено до 5 декабря
- Киев – Катовице, отменено до 6 декабря
- Киев – Лиссабон, отменено до 4 декабря
- Киев – Братислава, отменено до 6 декабря
- Киев – Будапешт, отменено до 10 ноября
- Львов – Вильнюс, отменено до 4 декабря
- Львов – Лиссабон, отменено до 6 декабря
- Львов – Таллинн, отменено до 5 декабря
- Львов – Братислава, отменено до 5 декабря
- Харьков – Милан, отменено до 19 декабря
- Харьков – Вена, отменено до 4 декабря
- Харьков – Берлин, отменено до 4 декабря
- Харьков – Дортмунд, отменено до 4 декабря
- Одесса – Берлин, отменено до 4 декабря
- Одесса – Вроцлав, отменено до 5 декабря
- Одесса – Гданьск, отменено до 5 декабря
- Одесса – Катовице, отменено до 4 декабря
- Одесса – Братислава, отменено до 6 декабря
- Запорожье – Вроцлав, отменено до 4 декабря
- Запорожье – Гданьск, отменено до 5 декабря
- Запорожье – Краков, отменено до 6 декабря