Международная авиакомпания Wizz Air отменила более 20 рейсов из Украины на период ноябрь-декабрь 2020 года.

В частности, были приостановлены перелеты по маршруту из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья в Европу, подробности сообщает Lowcostavia.

В компании также заявили, что они будут возмещать стоимость полета или позволят изменить бронирование на другую дату или маршрут.

Из Киева в ноябре отменены рейсы в Зальцбург, Таллинн, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон, Братиславу и частично в Будапешт. Из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья отменено по 3-5 направлений.

Список отмененных рейсов WizzAir из Украины: