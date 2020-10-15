Молодые люди без проблем со здоровьем будут ждать своей прививки от коронавируса до 2022 года.

Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, передает The Guardian.

Первые зарегистрированные вакцины будут использованы в ограниченном количестве и использоваться в первую очередь для людей из групп риска.

Вакцинировать в первую очередь следует медработников и тех, кто подвержен наибольшему риску.

Также эксперт уточнила, что, несмотря на проведенные многочисленные испытания вакцины против COVID-19, быстрое массовое производство препарата маловероятно.

ВОЗ рассчитывает, что к 2021 году будет создана по крайней мере одна эффективная вакцина, однако она будет доступна только в «ограниченных количествах». Здоровым молодым людям, возможно, придется подождать до 2022 года, чтобы получить вакцину, подчеркивает Сваминатан.

Сваминатан также предостерегла от самоуспокоенности по поводу уровня смертности от COVID-19, поскольку с ростом количества больных возрастет и смертность.

«Рост смертности всегда отстает от роста случаев заболевания на пару недель, и мы не должны успокаиваться на том, что уровень смертности снижается», – подчеркнула она.

Как мы уже рассказывали ранее, в аннексированном Крыму заявили, что создали вакцину от COVID-19, которую можно вдыхать (принимать интроназально).

Тем временем, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, сколько в Украине может стоить одна доза вакцины от коронавируса.