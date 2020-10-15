Второй вопрос, который вынесут на всеукраинский опрос в день выборов, будет «Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!», — прокомментировал Зеленский в Facebook.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2657954874454872

Напомним, первый вопрос, который будет задан на всеукраинском опросе, звучит так: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?»

Всеукраинский опрос 25 октября: названы темы всех вопросов.