Украинские военнослужащие Сил специальных операций способны захватить в плен главарей боевиков «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Соответствующее заявление в эфире Obozrevatel TV сделал замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.

Он также напомнил об успешной операции по ликвидации в Луганске «начальника народной милиции» Олега Анащенко в 2017 году.

Кривонос заявил, что для проведения операции по захвату нужно политическое решение в соответствии с законодательством:

«Наши способности позволяют выполнить любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение и оно будет принято в соответствии с существующими документами».

Напомним, в начале года ожидалось, что Денис Пушилин сбежит из «ДНР».

Военные обозреватели не исключают, что Пушилин может повторить судьбу своего предшественника или, в лучшем случае, его могут вывезти в Москву и там арестовать.

