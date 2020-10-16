Из-за резкого роста количества больных COVID-19 Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях увеличила количество населенных пунктов в «красной» зоне, при этом смягчив там целый ряд ограничений, к примеру, работу общественного транспорта.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

Во всех областях, кроме Донецкой, позволили работать ТРЦ и магазинам (речь идет не только о тех учреждения, которые реализуют товары первой необходимости).

В отдельных районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей правительство разрешило перевозки пассажиров транспортом пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

В Донецкой области, несмотря на карантин, людям разрешили посещать учреждения и заведения, предоставляющие социальные и реабилитационные услуги семьям с трудными жизненными обстоятельствами.

На Прикарпатье, в Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях не запрещают работу любых учебных заведений.

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешено посещать заведения общественного питания, в Киевской — разрешена работа развлекательных заведений.

Кабмин не запрещает работу банков, страховых агентств, медицинских и ветеринарных учреждений, заправок, станций техобслуживания автомобилей, компьютерных сервисов, ремонта бытовой техники и почтовых отделений, а также работа общественного питания с адресной доставкой заказов.

Как сообщалось ранее, ученые Гонконгского университета заявляют, что препарат Ранитидин висмут цитрате, который применяют против язвы, также эффективен против COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов накануне заявил, что для того, чтобы установить диагноз COVID-19 не обязательно сдавать ПЦР-тест, достаточно клинических признаков.

