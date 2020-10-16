Президент Украины Владимир Зеленский озвучил все вопросы, которые будут задавать украинцам в рамках всеукраинского опроса 25 октября.

Напомним, ранее официально озвучивали только два вопроса:Первый вопрос, который будет задан на всеукраинском опросе, звучит так: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?».Второй вопрос, который вынесут на всеукраинский опрос, будет «Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?».

Остальные вопросы:

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности. (В 1994 году был подписан Будапештский меморандум — США, Великобритания и Россия предоставили гарантии безопасности для территориальной целостности и суверенитета Украины, Украина в свою очередь обязалась избавиться от ядерного оружия. После этого у Украины аннексировали часть территории).

Отдельно Владимир Зеленский добавил, что в будущем украинцев могут спросить и о других важных темах. Например, легализации оружия или двойном гражданстве.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2658823191034707/?t=0

Накануне в Офисе президент пояснили, зачем хотят уменьшить количество народных избранников.