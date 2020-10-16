Погода в Украине в субботу, 17 октября, будет продиктована циклоном Foelke — местами ожидаются сильные дожди и ветер.

Своим прогнозом делится синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра в северных, западных и большинстве центральных областей ожидаются сильные дожди, порывы северо-восточного ветра до штормовых значений.

На западе и севере Украины воздух будет холодным, в течение дня + 9 + 14 градусов, в центральной части + 15 + 20 градусов, в Винницкой + 13 + 14 градусов.

На юге и востоке будет теплее: + 18 + 23 градуса. Дождей завтра на востоке не будет, а на юге осадки возможны во второй половине дня и вечером: в Одесской области, в Николаевской и Херсонской областях, до Крыма и Запорожья дожди еще не дойдут.

В Киеве 17-го октября ожидаются дожди, порой сильные, сильный северо-восточный ветер и похолодание, днем ​​около + 12 + 13 градусов. В воскресенье дожди прекратятся, но продолжит распространятся холодный воздух. ​​18-го октября температура будет не выше 9 градусов.

Синоптик также отмечает, что это — не окончательное похолодание, но осень вступает в силу.

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Напомним, синоптики предупреждают, снег зимой в Украине станет редкостью.

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