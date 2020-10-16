Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко заболел COVID-19. Сейчас он находится в больнице.

У себя в Facebook он продемонстрировал, чем лечится.

«Сдал тест на коронавирус – результат положительный … Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу», — пишет Тищенко.

Он также добавил, что коронавирусная инфекция не повлияла на подготовку к местным выборам:

«Команда работает оперативно. Связь круглосуточная. У всех наших кандидатов боевое настроение. Оперативный штаб ЗеПростир работает слаженно. Перехожу на запасной больничный бункер. Уверен в быстрой победе над заморским недугом, как и в победе партии президента на местных выборах в Киеве».

https://www.facebook.com/NikolayTishenko/posts/3721567441209844

Как сообщалось ранее, ученые Гонконгского университета заявляют, что препарат Ранитидин висмут цитрат, который применяют против язвы, также эффективен против COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов накануне заявил, что для того, чтобы установить диагноз COVID-19 не обязательно сдавать ПЦР-тест, достаточно клинических признаков.

Из-за резкого роста количества больных COVID-19 Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях увеличила количество населенных пунктов в «красной» зоне, при этом смягчив там целый ряд ограничений, к примеру, работу общественного транспорта.