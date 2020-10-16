Бывший муж популярной украинской блогерши Софии Стужук Дмитрий умер от осложнений, вызванных COVID-19.

Трагическую новость София Стужук сообщила и у себя в Instagram:

«Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало».

СМИ напоминают, что Дмитрий Стужук был госпитализирован в киевскую клиническую больницу № 4 с коронавирусом. У него были проблемы с сердцем и COVID-19 дал осложнения. 15 октября его состояние ухудшилось, он пережил клиническую смерть и впал в кому.

«Все очень плохо, не могу говорить, поеду с папой в больницу. Дима сейчас в очень тяжелом состоянии, находится в бессознательном состоянии в реанимации. Никаких прогнозов врачи пока не дают. Пообщалась с врачом, который занимается лечением Димы, очень хороший человек. Хочу сразу пресечь все слухи, которые ходят вокруг нашей семьи. Коронавирус не является опасным для абсолютно здоровых людей, но у Димы были проблемы с сердцем, вот и осложнение случилось. Его сердце не справляется, и Дима пережил клиническую смерть, – рассказывала София Стужук в своих инстаграм-сторис.

Дмитрий и София Стужуки воспитывали вместе сына Дэвида и дочерей Лолу и Оливию.

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