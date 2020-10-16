16 октября в некоторых странах отмечают День шефа или День босса — этот праздник стал в последние годы популярен и в Украине.

Отметим, целью праздника является стратегия, направленная на улучшение взаимоотношений между менеджерами и их подчиненными.

С Днем босса — лучшие поздравления и открытки

По материалам: Апостроф и fresh-cards



Поздравляю с Днем шефа. Желаю твердости нрава, смелых амбиций, рациональных идей и несомненного процветания. Желаю быть отменным боссом, желаю оставаться чудесным человеком. Пусть дела уверенно движутся в сторону успеха. Пусть жизнь ведёт счёт счастливым и удачным дням.

***

Если зададут вопрос:

«У тебя хороший босс?»

Я отвечу без вопросов:

«Я довольна своим боссом!».

Ведь Вы добрый, самый умный,

Позитивный, остроумный,

Вам желаю в праздник, босс,

В жизни белых лишь полос,

Чтоб здоровье было крепким,

Каждый шаг Ваш — верным, метким,

И чтоб личный капитал

Многомиллионным стал!

****

Поздравляю с Днем шефа. Желаю твердости нрава, смелых амбиций, рациональных идей и несомненного процветания. Желаю быть отменным боссом, желаю оставаться чудесным человеком. Пусть дела уверенно движутся в сторону успеха. Пусть жизнь ведёт счёт счастливым и удачным дням.

***

Если зададут вопрос:

«У тебя хороший босс?»

Я отвечу без вопросов:

«Я довольна своим боссом!».

Ведь Вы добрый, самый умный,

Позитивный, остроумный,

Вам желаю в праздник, босс,

В жизни белых лишь полос,

Чтоб здоровье было крепким,

Каждый шаг Ваш — верным, метким,

И чтоб личный капитал

Многомиллионным стал!

*****

Босс, начальник, шеф, кормилец,

Поздравляем мы тебя.

Если где-то прокололись,

Знай, что это мы любя.

За тобой, как за стеною,

Хоть в огонь, хоть в дождь пойдём!

Даже в отпуске порою

Мы во сне тебя зовём.

Будь же добр, и не свирепствуй,

Ведь для всех ты, как отец.

И тринадцатой зарплатой

Нас порадуй, наконец.

****

У кого-то есть начальник,

А у нас, конечно, босс.

Он порой кипит, как чайник,

Но решит любой вопрос.

Вас сердечно поздравляем,

Осторожно шлём привет.

Нет, отгул не объявляем,

Не бежим мы на обед.

Счастья вам всё больше, больше.

Чтоб заказов была тьма.

Коль у босса всё неплохо,

То и нам, значит, ура!

****

С Днем Шефа Вас спешим поздравить

И кое-что Вам пожелать:

Быть на коне и мудро править,

О премиях не забывать,

Свой коллектив хвалить почаще

И быть в хорошем настроении;

Простого, искреннего счастья,

Во всем огромного везения!

****

Дорогой шеф, поздравляю с днем босса. Желаю постоянного совершенствования, стабильности в делах, удачи и хорошей результативности. Пусть в жизни будет много счастья, любви, улыбок, радости и веселья. Здоровья Вам и Вашим близким, уважения коллег и взаимопонимания.