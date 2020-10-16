Более 40% украинцев положительно относятся к инициативе президента Украины Владимира Зеленского провести всеукраинский опрос 25 октября.

При этом, каждый пятый опрошенный против проведения такого опроса.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Так, 60% опрошенных заявили, что знают о проведении всеукраинского опроса (25% респондентов — хорошо об этом проинформированы, 35% — что-то об этом слышали). 40% опрошенных заявили, что ничего не знают о грядущем опросе.

«Относительно высокий уровень осведомленности о президентской инициативе среди жителей городов и старшего населения. Во время проведения опроса наблюдался постепенный рост количества тех, кто слышал об этой инициативе», — утверждают социологи.

При этом 42% опрошенных положительно относятся к идее провести опрос в день выборов, 33% — нейтрально и 22% — отрицательно.

«Относительно лучше поддерживают эту идею жители юго-восточных регионов страны, жители сел и малых городов, избиратели партии «Слуга народа». Негативно настроены к этой инициативе старшие опрошенные и избиратели партии «Европейская солидарность», — комментируют социологи.

Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера среди 5000 жителей всех регионов Украины, кроме неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Как мы уже рассказывали ранее, 25 октября в день, когда в Украине проведут местные выборы, на избирательных участках проведут всеукраинский опрос. Украинцы ответят на 5 вопросов.

Также стало известно, что проведение всеукраинского опроса 25 октября оплатят меценаты. В ближайшее же время будет официально представлена общественная организация, которая займется его проведением.