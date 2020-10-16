Ученые Гонконгского университета заявляют, что препарат, который применяют против язвы, также эффективен против COVID-19.

MedicalXpress пишет, что речь идет о Ранитидин висмут цитрате ((Ranitidine bismith citrate). RBC нацелен на коронавирусный белок геликазу Nsp13, который необходим для репликации вируса. Он вытесняет ионы цинка, подавляя активность геликазы.

Препарат значительно снижает вирусную нагрузку более чем в 1000 раз в культуре клеток, инфицированных SARS-CoV-2.

Опыты на сирийских хомяках показали, что RBC снижает вирусную нагрузку примерно в сто раз как в верхних, так и в нижних дыхательных путях, и смягчает вирус-ассоциированную пневмонию. Он значительно уменьшает уровень основных противоспалительных цитокинов и хемокинов в тяжелых случаях COVID-19 у зараженных животных.Как лечить коронавирус в домашних условиях: советы врача

Министр здравоохранения Максим Степанов накануне заявил, что для того, чтобы установить диагноз COVID-19 не обязательно сдавать ПЦР-тест, достаточно клинических признаков.

Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, если их примут, простых украинцев и предприятия будут штрафовать за неправильное ношение масок, а именно маски на подбородке.