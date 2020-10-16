Украина не соответствует ни одному из критериев для «безопасных» поездок в Евросоюз.
Подробности сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, 16 октября.
Для свободного путешествия по странам ЕС страны должны соответствовать следующим критериям:
- охват тестирования на 100 тысяч населения в течение недели должен быть на уровне 300 и более;
- доля положительных тестов среди всех проведенных тестов методом ПЦР должна быть менее 4%;
- инцидентность заболевания должна быть на уровне 25 случаев на 100 тысяч населения.
В то же время, если в стране проводится менее 300 тестирований, ее относят к серой зоне, откуда запрещен въезд.
На данный момент в Украине такие показатели:
- охват тестирования 120 на 100 тысяч населения;
- доля положительных тестов среди всех проведенных тестов методом ПЦР составляет 18%;
- инцидентность заболевания составляет 179 на 100 тысяч населения.
Ранее в ЕС заявили о введении единой системы перемещения в зоне Шенгена на период пандемии.
Все регионы будут классифицированы по четырем цветовым категориям в зависимости от распространения заболевания. Каждому региону будут соответствовать правила пересечения границ.
Также мы рассказывали, что в Украине обновили эпидемическое зонирование — десятки городов и регионов Украины попали в красную зону карантинных ограничений в связи с всплеском заболеваемости COVID-19.