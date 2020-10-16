Украина не соответствует ни одному из критериев для «безопасных» поездок в Евросоюз.

Подробности сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, 16 октября.

Для свободного путешествия по странам ЕС страны должны соответствовать следующим критериям:

охват тестирования на 100 тысяч населения в течение недели должен быть на уровне 300 и более;

доля положительных тестов среди всех проведенных тестов методом ПЦР должна быть менее 4%;

инцидентность заболевания должна быть на уровне 25 случаев на 100 тысяч населения.

В то же время, если в стране проводится менее 300 тестирований, ее относят к серой зоне, откуда запрещен въезд.

На данный момент в Украине такие показатели:

охват тестирования 120 на 100 тысяч населения;

доля положительных тестов среди всех проведенных тестов методом ПЦР составляет 18%;

инцидентность заболевания составляет 179 на 100 тысяч населения.

Ранее в ЕС заявили о введении единой системы перемещения в зоне Шенгена на период пандемии.

Все регионы будут классифицированы по четырем цветовым категориям в зависимости от распространения заболевания. Каждому региону будут соответствовать правила пересечения границ.

Также мы рассказывали, что в Украине обновили эпидемическое зонирование — десятки городов и регионов Украины попали в красную зону карантинных ограничений в связи с всплеском заболеваемости COVID-19.