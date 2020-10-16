Скончался бывший участник культовой австралийской рок-группы AC/DC – бас гитарист Пол Мэттерс.

Об этом сообщает издание The Sun.

О смерти Мэттерса изданию сообщил друг музыканта Род Уэскомб. По словам инсайдеров, смерть Мэттерса была вызвана «проблемами со здоровьем, связанными с его рок-н-рольным образом жизни», которые дали о себе знать в пожилом возрасте.

Напомним, Пол Мэттерс присоединился к AC/DC в 1975 году. Он заменил басиста Ларри ван Кридта. Место Мэттерса занял Марк Эванс. Пол Мэттерс также выступал в составе группы Armageddon.

https://www.youtube.com/watch?v=v2AC41dglnM

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