Сообщения о том, что медицинские маски негативно влияют на организм человека, а именно снижают уровень кислорода в крови, являются фейком. Медицинские маски являются необходимым средством защиты человека от вируса в период пандемии.

Об этом в ходе брифинга сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Медик обратил внимание на то, что сейчас в Украине распространяют информацию, которая приводит к распространению вируса:

«Медицинские маски не ограничивают попадание кислорода в организм человека. Ношение маски не имеет негативных последствий для здоровья. Во всем мире медицинские маски используются медицинскими работниками достаточно длительное время, и исследования, проведенные ранее, показали, что негативных последствий для здоровья от ношения маски не зафиксировано даже у людей с хроническими заболеваниями легких».

Он также отметил, что люди, которые жалуются на одышку, описывают только свое субъективное ощущение, показатели насыщенности крови кислородом не меняются.

Ляшко подчеркнул, что маски нужно носить всем людям, которые находятся в общественных местах или транспорте — это, прежде всего, забота о других людях, ведь для людей с хроническими болезнями коронавирус может быть смертельным.

«Как показали последние исследования, тяжесть течения коронавирусной болезни среди прочего зависит и от количества вируса, который при контакте проникает в организм. Чем меньше вируса, тем больше вероятность, что болезнь будет протекать легче», — сказал Ляшко.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/654967291885831

Как сообщалось ранее, Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, если их примут, простых украинцев и предприятия будут штрафовать за неправильное ношение масок, а именно за маски на подбородках.

Ученые Гонконгского университета заявляют, что препарат Ранитидин висмут цитрат, который применяют против язвы, также эффективен против COVID-19.