Вселенский патриарх Варфоломей хочет посетить Украину в 2021 году. Визит Варфоломея может состояться на День Независимости, в случае, если ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется.

Подробности сообщает пресс-служба ОП Украины.

Сегодня, 16 октября, президент Владимир Зеленский встретился с Варфоломеем в патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле. Глава государства во время разговора один на один с патриархом обсудил ситуацию на Донбассе.

«Хоть сложно, но есть шаги вперед. До вашего приезда у нас будет возможность продвинуться на пути к миру. И главное — о пленных: на Донбассе, в Крыму и в России — очень хочется, чтобы они вернулись домой», — заявил Зеленский.

Напомним, визит вселенского патриарха Варфоломея в Украину анонсировали еще в 2019 году. О намерениях Варфоломея посетить Киев рассказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин разрешил богослужения с соблюдением безопасной дистанции — из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади храма. Одновременно с этим в ПЦУ призывают следить за свои самочувствием: