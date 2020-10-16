Владимир Зеленский считает, что войну на Донбассе можно закончить за один день, но это зависит от позиции России.

Об этом он рассказал в интервью турецкому информационному агентству Demirören, передает пресс-служба ОПУ.

«Прийти к миру возможно. Но путь к миру – это движение двух сторон. Свою часть пути должна пройти и Россия. Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории», – считает Зеленский.

В то же время украинский президент считает, что Украина уже значительно продвинулась к установлению мира на Донбассе.

«Во-первых, удалось перезагрузить переговорные форматы. Разговор дипломатов всегда лучше, чем «разговор» пушек. Удалось освободить многих людей, которых удерживали в плену на временно оккупированной территории Украины. Уже более 80 дней на фронте почти полностью соблюдается режим прекращения огня. Если не принимать во внимание отдельные провокационные обстрелы, можно говорить о длительной тишине, которая установлена ​​впервые за более чем шесть лет», – добавил он.

Как мы уже рассказывали ранее, Верховная рада готова продлить действие закона об особом статусе Донбасса, если это будет необходимо. Пока соответствующий проект не планируется к вынесению в сессионный зал.

Тем временем, боевики на Донбассе попались на использовании почти всех типов российских беспилотников, которые есть на вооружении армии РФ.