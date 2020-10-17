Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в ракетных обстрелах в ночь с 16 на 17 октября. В следствии обстрелов есть жертвы и пострадавшие.

Как передает портал Народная Правда, Минобороны Азербайджана заявляют, что в следствии обстрела города Гянджи погибло 12 человек и более 40 человек получили ранения.

Министерство иностранных дел Армении заявляет, что азербайджанские беспилотники ударили по военным объектам на юге страны. Была повреждена гражданская инфраструктура, но, к счастью, жертв и пострадавших обнаружено не было.

В МИД сообщают, что в селе Шош, что находится в Нагорном Карабахе, во время ракетного удара было ранено трое мирных жителей.

Напоминаем, что Нагорный Карабах пригрозил Азербайджану войной.

Также сообщалось, что было объявлено перемирие между Арменией и Азербайджаном.