Светлана Тихановская, которая является оппозиционным лидером Беларуси, призвала граждан страны Беларусь проголосовать против поправок в Конституции, которые планирует внести Александр Лукашенко, действующий президент Беларуси.

Как передает портал Народная Правда, по словам лидера, главный закон Беларуси хотят превратить в инструмент для манипуляционных действий.

«Я уверена в нашей скорой победе, потому что вижу, с каким воодушевлением вы поддержали народный ультиматум. Теперь время действовать», — отметила Тихановская.

Светлана Тихановская акцентировала на том, что сейчас режим пытается расколоть протесты, с чем, по ее словам, и нужно бороться.

Напоминаем, что Беларусь ввела санкции в ответ против Евросоюза.

Также Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ могут прожить без Запада.