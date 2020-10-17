За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6 410 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает СНБО.

Как передает портал Народная Правда, в Украине на момент 17 октября с начала пандемии было зарегистрировано заражение 293 641 граждан.

За минувшие сутки от осложнений коронавируса скончалось 109 пациентов, всего погибло за время пандемии 5 517 человек. Излечилось от страшного вируса 124 113 пациента.

Прирост заболеваемости по областям:

Винницкая обл — 8 233 (+163)



Волынская обл — 10 682 (+167)



Днепропетровская обл — 10 721 (+464)



Донецкая обл — 6 776 (+118)



Житомирская обл — 9 539 (+253)



Закарпатская обл — 11 626 (+165)



Запорожская обл — 6 259 (+97)



Ивано-Франковская обл — 16 377 (+214)



Кировоградская обл — 1 512 (+44)



Киев — 30 010 (+598)



Киевская обл — 12 439 (+232)



Львовская обл — 24 539 (+368)



Луганская обл — 2 334 (+105)



Николаевская обл — 5 567 (+231)



Одесская обл — 18 519 (+506)



Полтавская обл — 5 738 (+269)



Ровенская обл — 15 646 (+248)



Сумская обл — 8 524 (+272)



Тернопольская обл — 17 160 (+244)



Харьковская обл — 27 929 (+472)



Херсонская обл — 2 380 (+116)



Хмельницкая обл — 10 480 (+382)



Черновицкая обл — 17 450 (+247)



Черкасская обл — 6 619 (+232)



Черниговская обл — 6 582 (+203)

Напоминаем, что Минздрав заказали ПЦР-тесты для определения пяти заболеваний.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения просит денег на вакцину у Всемирного банка.