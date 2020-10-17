За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6 410 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает СНБО.
Как передает портал Народная Правда, в Украине на момент 17 октября с начала пандемии было зарегистрировано заражение 293 641 граждан.
За минувшие сутки от осложнений коронавируса скончалось 109 пациентов, всего погибло за время пандемии 5 517 человек. Излечилось от страшного вируса 124 113 пациента.
Прирост заболеваемости по областям:
-
- Винницкая обл — 8 233 (+163)
-
- Волынская обл — 10 682 (+167)
-
- Днепропетровская обл — 10 721 (+464)
-
- Донецкая обл — 6 776 (+118)
-
- Житомирская обл — 9 539 (+253)
-
- Закарпатская обл — 11 626 (+165)
-
- Запорожская обл — 6 259 (+97)
-
- Ивано-Франковская обл — 16 377 (+214)
-
- Кировоградская обл — 1 512 (+44)
-
- Киев — 30 010 (+598)
-
- Киевская обл — 12 439 (+232)
-
- Львовская обл — 24 539 (+368)
-
- Луганская обл — 2 334 (+105)
-
- Николаевская обл — 5 567 (+231)
-
- Одесская обл — 18 519 (+506)
-
- Полтавская обл — 5 738 (+269)
-
- Ровенская обл — 15 646 (+248)
-
- Сумская обл — 8 524 (+272)
-
- Тернопольская обл — 17 160 (+244)
-
- Харьковская обл — 27 929 (+472)
-
- Херсонская обл — 2 380 (+116)
-
- Хмельницкая обл — 10 480 (+382)
-
- Черновицкая обл — 17 450 (+247)
-
- Черкасская обл — 6 619 (+232)
- Черниговская обл — 6 582 (+203)
Напоминаем, что Минздрав заказали ПЦР-тесты для определения пяти заболеваний.
Также сообщалось, что Министерство здравоохранения просит денег на вакцину у Всемирного банка.