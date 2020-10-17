Под Киевом сегодня, в субботу, 17 октября, случилась масштабная смертельная авария, в которой участвовало четыре автомобиля.

Как передает портал Народная Правда, количество пострадавших и жертв пока не уточняется. Об этом на странице в Facebook сообщил Киев Оперативный.

Столкновение случилось на дороге, которая идет из Академгородка в город Ирпень.

Две машины вылетели на обочину. Одна из них начала дымиться. На месте инцидента работали правоохранительные органы.

Также сообщалось, что под Одессой в страшном ДТП погибло два человека.