На Закарпатье в Мукачевском районе правоохранительные органы задержали трех нарушителей, которые разрушали могилы на местном кладбище.
Как передает портал Народная Правда, стало известно, что парням всего 9-13 лет. Было зафиксировано, что дети надругались над более 20 могилами: на четырех могилах были разрушены стелы, а еще на семнадцати были разбиты вазы для цветов.
О нарушении сообщили местные жители села Баркасово. Сейчас началась работа с несовершеннолетними преступниками и их родителями: кроме следователей, к делу приобщена ювенальная полиция.
Уголовное производство открыто по ст. 297 (Надругательство над могилами) УК Украины. Следственные действия продолжаются.
Напоминаем, что в Полтаве мужчина нанес более 20 ударов ножом своей бывшей жене.
Также сообщалось, что в детском саду Одессы 4-летняя девочка проломила череп.