Как передает портал Народная Правда, стало известно, что парням всего 9-13 лет. Было зафиксировано, что дети надругались над более 20 могилами: на четырех могилах были разрушены стелы, а еще на семнадцати были разбиты вазы для цветов.

О нарушении сообщили местные жители села Баркасово. Сейчас началась работа с несовершеннолетними преступниками и их родителями: кроме следователей, к делу приобщена ювенальная полиция.

Уголовное производство открыто по ст. 297 (Надругательство над могилами) УК Украины. Следственные действия продолжаются.