В Киевской местной прокуратуры №9, по ходатайству, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 60 дней мужчине, который нанес многочисленные удары ножом участнику АТО и волонтеру партии Удар. Об этом сообщает Прокуратура Киева.
Как передает портал Народная Правда, в Соломенском районе Киева 14 октября мужчина нанес ножевые ранения волонтеру партии УДАР, который раздавал на улице газеты.
Свидетели рассказали, что злоумышленник вел себя агресивно, цеплялся к другим волонтерам, а когда пострадавший отвернулся от него, ударил его ножом в шею.
Полиция оперативно задержала нападавшего. Преступник находится в следственном изоляторе Киева.
Свидетели рассказали, что злоумышленник вел себя агресивно, цеплялся к другим волонтерам, а когда пострадавший отвернулся от него, ударил его ножом в шею.
Полиция оперативно задержала нападавшего. Преступник находится в следственном изоляторе Киева.
Напоминаем, что ветеран АТО, который пережил теракт, умер от COVID-19.
Также сообщалось имя ветерана АТО, который устроил акт самосожжения в центре Киева.