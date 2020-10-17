В Киевской местной прокуратуры №9, по ходатайству, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 60 дней мужчине, который нанес многочисленные удары ножом участнику АТО и волонтеру партии Удар. Об этом сообщает Прокуратура Киева.

мужчина нанес ножевые ранения волонтеру партии УДАР , который раздавал на улице газеты.

Свидетели рассказали, что злоумышленник вел себя агресивно, цеплялся к другим волонтерам, а когда пострадавший отвернулся от него, ударил его ножом в шею.

Полиция оперативно задержала нападавшего. Преступник находится в следственном изоляторе Киева. Как передает портал Народная Правда , в Соломенском районе Киева 14 октября, который раздавал на улице газеты.Свидетели рассказали, что злоумышленник вел себя агресивно, цеплялся к другим волонтерам, а когда пострадавший отвернулся от него, ударил его ножом в шею.Полиция оперативно задержала нападавшего. Преступник находится в следственном изоляторе Киева.

Напоминаем, что ветеран АТО, который пережил теракт, умер от COVID-19.

Также сообщалось имя ветерана АТО, который устроил акт самосожжения в центре Киева.