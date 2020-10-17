Ученые Оксфорда разработали быстрый диагностический тест, который обнаруживает вирусы, в том числе и коронавирусную инфекцию, менее чем за пять минут.

Как передает портал Народная Правда, данный метод дает возможность с точностью отличить коронавирус от отрицательных клинических образцов, а также от других респираторных заболеваний, таких как грипп. Об этом сообщается на сайте университета.

Метод заключается в быстрой маркировке вирусных частичек в образце короткими флуоресцентными цепями ДНК. Далее используется микроскоп для получения изображений образца, которые содержат сотни флуоресцентно меченых вирусов.

Программное обеспечение автоматически, точно и быстро определяет вирусы, которые присутствуют в образце. Данный подход основан на том, что разные типы вирусов имеют различия в их флуоресцентной маркировке из-за разного химического состава их поверхности, размера и формы.

Напоминаем, что ученые обнаружили новое лекарство от COVID-19.

Также сообщалось, что ученые сделали важное заявление о коронавирусе.