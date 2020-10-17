Полиция Франции взяла под стражу еще пятерых человек в связи с убийством школьного учителя в пригороде Парижа исламским террористом.
Как передает портал Народная Правда, среди людей,которые были задержаны, двое — родители одной из студенток колледжа. Остальные — часть окружения предполагаемого преступника, но не связанные с ним родственными узами.
В результате этого инцидента, французская полиция взяла под стражу девять человек. Подозреваемого в убийстве застрелили в соседнем городе Эраньи.
Расследованием преступления занялась антитеррористическая прокуратура. Злоумышленник имеет чеченское корни и родился в Москве в 2002 году.
Напоминаем, что вечером, 16 октября, во Франции, а именно в пригороде Парижа, возле школы обнаружили тело обезглавленного мужчины.
За последние пять лет это уже восьмой теракт во Франции, организованный Исламск государством.
Как передает портал Народная Правда, среди людей,которые были задержаны, двое — родители одной из студенток колледжа. Остальные — часть окружения предполагаемого преступника, но не связанные с ним родственными узами.
В результате этого инцидента, французская полиция взяла под стражу девять человек. Подозреваемого в убийстве застрелили в соседнем городе Эраньи.
Расследованием преступления занялась антитеррористическая прокуратура. Злоумышленник имеет чеченское корни и родился в Москве в 2002 году.
Напоминаем, что вечером, 16 октября, во Франции, а именно в пригороде Парижа, возле школы обнаружили тело обезглавленного мужчины.
За последние пять лет это уже восьмой теракт во Франции, организованный Исламск государством.