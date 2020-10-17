Правоохранительные органы установили личность исламиста, который вчера вечером, 16 октября, обезглавил учителя истории в пригороде Парижа. Об этом сообщает BFM TV.

Как передает портал Народная Правда, им оказался молодой человек чеченской национальности 2002 года рождения, который родился в столице России, в Москве. Информацию подтвердили в консульстве России во Франции.

В социальных сетях террорист был подписан как Чечен 270 (Tchetchene_270). Сейчас все его аккаунты заблокированы.

Причиной теракта полиция называет демонстрацию карикатур на исламского пророка Мухаммеда в рамках курса гражданского образования, который проводил убитый 47-летний историк.

Charlie Hebdo, редакция французского издания, журналисты которой часто становились жертвами нападений исламистов за карикатуры Мухаммеда, выразили соболезнования семье погибшего историка.

Эммануэль Макрона, действующий президент Франции, который в тот же вечер приехал на место теракта в пригороде Парижа, призвал всех граждан объединиться.

Также он отметил, что будут предприняты решительные действия правительства.

Напоминаем, что в Киеве загадочно погибла сотрудница посольства США.