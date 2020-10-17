В столице Украины, в Киеве, сегодня, 17 октября, из-за ливня подтопило проезжие части около 10 улиц. Об этом сообщает Патрульная полиция.
Как передает портал Народная Правда, на данный момент затоплены такие улицы:
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- Осенняя;
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- Приорская;
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- Автозаводская;
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- Уманская;
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- Искровская;
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- Филиппа Козицкого;
- Новопироговская.
Из-за избытка осадков на улицах Приорской и Автозаводской правоохранительные органы направляют автомобили на улицу Вышгородскую. Также движение на дорогах затрудняют поваленные от непогоды деревья.
Подтоплены улицы Новопироговская, Сирецкая, Кирилловская и Копиловская. На Кирилловской остановлено движение городских транспортов — трамвев.
Напоминаем, что на Украину надвигается сильное похолодание с дождями и ветром.
Также синоптики дали прогноз на зиму — снег станет для Украины редкостью.
Напоминаем, что на Украину надвигается сильное похолодание с дождями и ветром.
Также синоптики дали прогноз на зиму — снег станет для Украины редкостью.