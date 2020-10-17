В столице Украины, в Киеве, сегодня, 17 октября, из-за ливня подтопило проезжие части около 10 улиц. Об этом сообщает Патрульная полиция.

Как передает портал Народная Правда, на данный момент затоплены такие улицы:

Осенняя;



Приорская;



Автозаводская;



Уманская;



Искровская;



Филиппа Козицкого;



Новопироговская.

Из-за избытка осадков на улицах Приорской и Автозаводской правоохранительные органы направляют автомобили на улицу Вышгородскую. Также движение на дорогах затрудняют поваленные от непогоды деревья.