Правоохранительные органы за прошедшие сутки открыли 24 уголовных производства, которые связаны с нарушениями избирательного процесса.
Как передает портал Народная Правда, всего полицией было зафиксировано 256 заявлений и сообщений, которые были связаны с нарушениями избирательного законодательства.
Больше всего сообщений было зарегистрировано в таких областях:
-
- в Киеве — 36;
-
- в Киевской области — 29;
-
- в Днепропетровской — 24;
-
- в Донецкой — 22;
-
- в Одесской — 15;
-
- в Харьковской — 14;
-
- в Николаевской — 13;
- в Закарпатской, Запорожской и Ровенской — по 10.
С 5 сентября, с начала избирательной кампании, органы Нацполиции зарегистрировали 5 206 сообщений, которые связаны с избирательным процессом.
Составлено 1 286 протоколов о совершении административных правонарушений.
Напоминаем, что сообщалось как будут голосовать больные с COVID-19.
Также ЦИК просит украинцев не приходить на участки с паспортом в приложении «Дія».