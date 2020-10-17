Правоохранительные органы за прошедшие сутки открыли 24 уголовных производства, которые связаны с нарушениями избирательного процесса.

Как передает портал Народная Правда, всего полицией было зафиксировано 256 заявлений и сообщений, которые были связаны с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений было зарегистрировано в таких областях:

в Киеве — 36;



в Киевской области — 29;



в Днепропетровской — 24;



в Донецкой — 22;



в Одесской — 15;



в Харьковской — 14;



в Николаевской — 13;



в Закарпатской, Запорожской и Ровенской — по 10.



С 5 сентября, с начала избирательной кампании, органы Нацполиции зарегистрировали 5 206 сообщений, которые связаны с избирательным процессом.

Составлено 1 286 протоколов о совершении административных правонарушений.

Напоминаем, что сообщалось как будут голосовать больные с COVID-19.

Также ЦИК просит украинцев не приходить на участки с паспортом в приложении «Дія».