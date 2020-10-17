Минобороны перечислило средства семьям погибших курсантов, которые погибли в Харьковской области в следствии катастрофы самолета Ан-26.
Как передает портал Народная Правда, более 28 миллионов гривен было передано Сухопутным войскам ВСУ для распределения. В течении следующей недели военные комиссариаты переведут данные средства на счета родственников погибших.
Перечисление выплат осуществят родственникам 19 погибших курсантов Харьковского Национального университета Воздушных Сил. После установления всех обстоятельств трагедии, примут решение об остальных выплатах.
Сейчас продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета Ан-26. Результаты работы комиссии подадут министру обороны до 25 ноября.
Напоминаем, что под Харьковом разбился военный самолет.
Также сообщалось о том, что начали уголовное производство по факту катастрофы под Харьковом.
Как передает портал Народная Правда, более 28 миллионов гривен было передано Сухопутным войскам ВСУ для распределения. В течении следующей недели военные комиссариаты переведут данные средства на счета родственников погибших.
Перечисление выплат осуществят родственникам 19 погибших курсантов Харьковского Национального университета Воздушных Сил. После установления всех обстоятельств трагедии, примут решение об остальных выплатах.
Сейчас продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета Ан-26. Результаты работы комиссии подадут министру обороны до 25 ноября.
Напоминаем, что под Харьковом разбился военный самолет.
Также сообщалось о том, что начали уголовное производство по факту катастрофы под Харьковом.