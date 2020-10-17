За минувшие сутки, на момент 17 октября, в мире около 433 тысяч человек заразилось коронавирусной инфекцией. За все время пандемии всего было зафиксировано 39 266 928 случаев.

Как передает портал Народная Правда, от осложнений коронавируса скончалось 1 103 517 пациентов и 29 658 707 побороли страшный вирус.

Страны, в которых больше всего инфицированных:

США — 8 288 278;



Индия — 7 432 680;



Бразилия — 5 201 570;



Россия — 1 369 313;



Испания — 982 723.

Украина в мировом списке все еще находится на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.

Страны, в которых больше всего погибших в следствии коронавируса:

США — 223 644;



Бразилия — 153 229;



Индия — 113 032;



Мексика — 85 704;



Великобритания — 43 429.

Страны, в которых больше всего выздоровевших от коронавируса:

Индия — 6 524 595;



США — 5 395 401;



Бразилия — 4 619 560;



Россия — 1 056 582;



Колумбия — 837 001.

Напоминаем, что в США начнут тестировать вакцину от COVID-19 на подростках.

Также сообщалось, что COVID-19 может вызвать шизофрению, болезни Альцгеймера и Паркинсона.