За минувшие сутки, на момент 17 октября, в мире около 433 тысяч человек заразилось коронавирусной инфекцией. За все время пандемии всего было зафиксировано 39 266 928 случаев.
Как передает портал Народная Правда, от осложнений коронавируса скончалось 1 103 517 пациентов и 29 658 707 побороли страшный вирус.
Страны, в которых больше всего инфицированных:
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- США — 8 288 278;
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- Индия — 7 432 680;
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- Бразилия — 5 201 570;
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- Россия — 1 369 313;
- Испания — 982 723.
Украина в мировом списке все еще находится на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.
Страны, в которых больше всего погибших в следствии коронавируса:
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- США — 223 644;
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- Бразилия — 153 229;
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- Индия — 113 032;
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- Мексика — 85 704;
- Великобритания — 43 429.
Страны, в которых больше всего выздоровевших от коронавируса:
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- Индия — 6 524 595;
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- США — 5 395 401;
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- Бразилия — 4 619 560;
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- Россия — 1 056 582;
- Колумбия — 837 001.
Напоминаем, что в США начнут тестировать вакцину от COVID-19 на подростках.
Также сообщалось, что COVID-19 может вызвать шизофрению, болезни Альцгеймера и Паркинсона.