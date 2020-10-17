В детском саду в Одессе 4-летняя девочка по невнимательности воспитателей с тяжелыми травмами головы оказалась госпитализирована.
Как передает портал Народная Правда, девочка качалась на перекладине и случайно упала, ударившись затылком о бетонную плиту.
Самое страшное в этой ситуации оказалось то, что воспитатели не оказали помощь ребенку первоначально: девочку дважды тошнило, что было доказательством сотрясения мозга, а когда она подошла за помощью к воспитательнице, женщина приказала ребенку пойти спать.
Родители были в недоумении, так как выяснилось, что никто не вызвал скорую и даже не позвал медсестру. О травмирования 4-летней дочери родственники узнали только через восемь часов, когда забирали ребенка из сада.
Исходя из слов заведующей Одесского детского сада №26, воспитательница, как оказалось, побоялась позвонить отцу ребенка из-за его “тяжелого характера”.
«Она считает, что папа очень сложный. Разговаривать с ним она не очень хотела, понимаете, она сейчас очень расстроена. На нее страшно смотреть,» — откомментировала заведующая.
Медицинские работники выяснили, что 4-летняя Диана целый день проходила с переломом части черепа. Из-за травмы малышке запретили посещать кружок танцев ближайшие несколько месяцев.
Родители требуют, чтобы ответственность за безответственное поведение в отношении их дочери понесла не только воспитательница, а также медсестра и директор детского сада.
«Мы будем добиваться, чтобы была уголовная ответственность, и пусть суд доказывает вину каждого», — заявил отец пострадавшей девочки.
В полиции уже открыли уголовное производство, и если вина будет доказана — им грозит трехлетнее заключение.
Напоминаем, что в Киеве задержали распространителя детской порнографии.
Также сообщалось, что герой АТО покончил с собой в День защитника Украины.
Как передает портал Народная Правда, девочка качалась на перекладине и случайно упала, ударившись затылком о бетонную плиту.
Самое страшное в этой ситуации оказалось то, что воспитатели не оказали помощь ребенку первоначально: девочку дважды тошнило, что было доказательством сотрясения мозга, а когда она подошла за помощью к воспитательнице, женщина приказала ребенку пойти спать.
Родители были в недоумении, так как выяснилось, что никто не вызвал скорую и даже не позвал медсестру. О травмирования 4-летней дочери родственники узнали только через восемь часов, когда забирали ребенка из сада.
Исходя из слов заведующей Одесского детского сада №26, воспитательница, как оказалось, побоялась позвонить отцу ребенка из-за его “тяжелого характера”.
«Она считает, что папа очень сложный. Разговаривать с ним она не очень хотела, понимаете, она сейчас очень расстроена. На нее страшно смотреть,» — откомментировала заведующая.
Медицинские работники выяснили, что 4-летняя Диана целый день проходила с переломом части черепа. Из-за травмы малышке запретили посещать кружок танцев ближайшие несколько месяцев.
Родители требуют, чтобы ответственность за безответственное поведение в отношении их дочери понесла не только воспитательница, а также медсестра и директор детского сада.
«Мы будем добиваться, чтобы была уголовная ответственность, и пусть суд доказывает вину каждого», — заявил отец пострадавшей девочки.
В полиции уже открыли уголовное производство, и если вина будет доказана — им грозит трехлетнее заключение.
Напоминаем, что в Киеве задержали распространителя детской порнографии.
Также сообщалось, что герой АТО покончил с собой в День защитника Украины.