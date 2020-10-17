Правоохранительные органы задержали 27-летнего жителя Днепропетровской области за создание и распространение детской порнографии. Об этом сообщает Нацполиция. Как передает портал Народная Правда , контент порнографического содержания злоумышленник продавал в Соединенные Штаты Америки, страны Европы и в Украине. Стоимость видео составляла $60.Преступника обнаружили украинские стражи порядка совместно с коллегами из Германии, Соединенных Штатов Америки и Эстонии.Киевская полиция провела санкционированные обыски по месту жительства и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, документацию, дополнительные носители информации и банковскую карточку, на которую клиенты перечисляли деньги.Как сообщил Евгений Макаров, который является начальником Департамента защиты интересов общества и государства, по факту ввоза, изготовления, сбыт и распространения порнографических предметов, начали уголовное производство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напоминаем, что в центре Киева обезвредили взрывчатку.

Также Нацполиция сообщила о прекращении работы порностудии.