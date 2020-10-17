В Луганской области Северодонецкой местной прокуратурой во время передачи большой взятки был задержан первый заместитель городского главы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Как передает портал Народная Правда, сообщается следствием, что заместитель требовал взятку за победу тендера и заключение сделок благоустрою площади города от местного предприятия.

Он получил сумму в размере 46 тысяч гривен за озеленение местного парка и на ремонтные работы тротуара.

Политика задержали правоохранительные органы в его личном рабочем кабинете во время передачи крупной взятки.

Следствие будет продолжено. Далее полиция сообщит о подозрении в ч. 3 ст. 368 УК Украины и изберут меру пресечения.