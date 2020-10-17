Вечером, 16 октября, во Франции, а конкретно в пригороде Парижа, возле школы обнаружили тело обезглавленного мужчины.
Как передает портал Народная Правда, после приезда правоохранительных органов выяснилось, что преступник остался на месте убийства. Полиция застрелила злоумышленника в ответ на угрозы ножом.
По неофициальной информации, свидетели слышали, как убийца кричал Аллах Акбар. Жертвой данного преступления стал школьный учитель истории.
Жестокий инцидент будет расследоваться как убийство, которое связано с террористической организацией.Эммануэль Макрон, действующий президент Франции, поручил министру внутренних дел страны взять под личный контроль данное расследование.
За последние пять лет это уже восьмой теракт во Франции, организованный Исламским государством.
Напоминаем, что в Киеве загадочно погибла сотрудница посольства США.
Также появились пугающие подробности убийства фармацевта в Одессе.
Как передает портал Народная Правда, после приезда правоохранительных органов выяснилось, что преступник остался на месте убийства. Полиция застрелила злоумышленника в ответ на угрозы ножом.
По неофициальной информации, свидетели слышали, как убийца кричал Аллах Акбар. Жертвой данного преступления стал школьный учитель истории.
Жестокий инцидент будет расследоваться как убийство, которое связано с террористической организацией.Эммануэль Макрон, действующий президент Франции, поручил министру внутренних дел страны взять под личный контроль данное расследование.
За последние пять лет это уже восьмой теракт во Франции, организованный Исламским государством.
Напоминаем, что в Киеве загадочно погибла сотрудница посольства США.
Также появились пугающие подробности убийства фармацевта в Одессе.