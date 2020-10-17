В Полтаве мужчина нанес множественные ножевые ранения своей бывшей жене.
Как передает портал Народная Правда, он ударил женщину ножом более 20 раз, после чего унес ее тело в ванную комнату.
Женщина совсем недавно вернулась из-за границы, где жила с новым избранником иностранного происхождения, и решила встретиться с бывшим супругом в квартире свекрови. Во время встречи и состоялось это жестокое убийство.
Когда тело жертвы было обнаружено, в убийстве изначально заподозрили бывшую свекровь. Однако позже правоохранительным органам удалось установить настоящего преступника.
Злоумышленника задержали полицейские и теперь ему грозит минимум семь лет лишения свободы.
Напоминаем, что в детском саду Одессы 4-летняя девочка проломила череп.
Также сообщалось, что в Париже террорист-исламист отрезал голову учителю истории.
Как передает портал Народная Правда, он ударил женщину ножом более 20 раз, после чего унес ее тело в ванную комнату.
Женщина совсем недавно вернулась из-за границы, где жила с новым избранником иностранного происхождения, и решила встретиться с бывшим супругом в квартире свекрови. Во время встречи и состоялось это жестокое убийство.
Когда тело жертвы было обнаружено, в убийстве изначально заподозрили бывшую свекровь. Однако позже правоохранительным органам удалось установить настоящего преступника.
Злоумышленника задержали полицейские и теперь ему грозит минимум семь лет лишения свободы.
Напоминаем, что в детском саду Одессы 4-летняя девочка проломила череп.
Также сообщалось, что в Париже террорист-исламист отрезал голову учителю истории.