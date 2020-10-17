Виктор Ляшко, который является главным санитарным врачом, сообщил о появлении новых экспресс-тестов на COVID-19.
«Мы делаем все возможное, чтобы уже на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатными для людей и могут тестироваться семейным врачом, мобильной бригадой», — заявил Ляшко.
Как передает портал Народная Правда, врач отметил, что тесты прошли все этапы проверки ВОЗ и рекомендованы для массового тестирования.
Достоверность результатов такая же, как и обычных ПЦР-тестов, но отмечается самый главный плюс, что врач сможет сделать тест сразу после госпитализации пациента, в течение 15-30 минут вне лабораторных условий.
Точное количество новых экспресс-тестов пока не сообщается.
Напоминаем, что сообщалось о новом экспресс-тесте на COVID-19.
Также сообщалось о том каких пациентов чаще всего госпитализируют.
«Мы делаем все возможное, чтобы уже на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатными для людей и могут тестироваться семейным врачом, мобильной бригадой», — заявил Ляшко.
Как передает портал Народная Правда, врач отметил, что тесты прошли все этапы проверки ВОЗ и рекомендованы для массового тестирования.
Достоверность результатов такая же, как и обычных ПЦР-тестов, но отмечается самый главный плюс, что врач сможет сделать тест сразу после госпитализации пациента, в течение 15-30 минут вне лабораторных условий.
Точное количество новых экспресс-тестов пока не сообщается.
Напоминаем, что сообщалось о новом экспресс-тесте на COVID-19.
Также сообщалось о том каких пациентов чаще всего госпитализируют.