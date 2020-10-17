Министерство здравоохранения Украины заказало на новые ПЦР-тесты, которые помимо коронавирусной инфекции, будут определять грипп.
Как передает портал Народная Правда, как заявил в эфире одного из телеканалов Виктор Ляшко, который является главным санитарным врачом, многокомпонентные тесты будут разработаны украинскими производителями.
Сейчас, по словам Ляшко, в Украине изготовлением ПЦР-систем для выявления коронавирусной инфекции занимается три компании.
Саму разработку теста взяла на себя Академия медицинских наук.
«Мы договорились, что они будут делать тест-систему на пять заболеваний — Covid-19, грипп, грипп А и Б», — сообщил Ляшко.
Напоминаем, что Министерство здравоохранения просит денег на вакцину у Всемирного банка.
Также врач развенчал главный миф об угрозе медицинских масок.
Как передает портал Народная Правда, как заявил в эфире одного из телеканалов Виктор Ляшко, который является главным санитарным врачом, многокомпонентные тесты будут разработаны украинскими производителями.
Сейчас, по словам Ляшко, в Украине изготовлением ПЦР-систем для выявления коронавирусной инфекции занимается три компании.
Саму разработку теста взяла на себя Академия медицинских наук.
«Мы договорились, что они будут делать тест-систему на пять заболеваний — Covid-19, грипп, грипп А и Б», — сообщил Ляшко.
Напоминаем, что Министерство здравоохранения просит денег на вакцину у Всемирного банка.
Также врач развенчал главный миф об угрозе медицинских масок.