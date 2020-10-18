Как сообщает источник “Метарейтингс”, для главного тренера «Манчестера» Хосепа Гвардиолы эта победа становится 500-й в его карьере тренера. Сюда включены победы в роли наставника «Барселоны Б». И еще 172 победы из этих 500 он одержал как главный тренер «Сити». Наставником «Манчестер Сити» 49-летний Гвардиола является с 2016 года. Кроме того он тренировал еще «Барселону» и «Баварию».

С «Манчестер Сити» у тренера есть по два титула чемпионата Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка Англии. Вместе с ним команда также выигрывала Кубок Англии.

С «Баварией» Гвардиола становился трехкратным чемпионом Германии, два раза получал Кубок Германии и по одному разу одерживал победу в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. С «Барсой» в активе специалиста есть победа в Лиге чемпионов, три победы в чемпионате и Суперкубке Испании. Два раза каталонцы с ним смогли взять Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.