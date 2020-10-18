Вследствие погодных условий, а точнее дождя и порывов ветра, по состоянию на утро воскресенья, 18 октября, обесточены 43 населенных пункта в трех регионах Украины, а именно:

Черниговская — 30;



Донецкая — 10;



Кировоградская — 3.

Как передает портал Народная Правда, на данный момент привлечены бригады облэнерго к восстановлению электроснабжения. Об этом сообщает ГСЧС.

В то же время, на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей в результате природных катаклизм повреждены крыши более 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтопления 11 домохозяйств.

В Кропивницком 2 человека с незначительными травмами были госпитализированы в больнице.

К ликвидации последствий непогоды привлекалось более 130 человек и 51 единиц техники, из них от ГСЧС 80 человек личного состава и 25 единиц техники.

Напоминаем, что сообщался прогноз погоды на 18 октября.