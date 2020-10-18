В Великобритании ученые выяснили причину, по которой некоторые симптомы коронавирусной инфекции могут сохраняться в течение шести месяцев даже после отрицательного теста на коронавирус.

Как передает портал Народная Правда, исходя из данных, которые осветили специалисты из Национального института исследований в области здравоохранения страны, затягивание некоторых симптомов коронавируса говорят о том, что инфицированный имеет сразу четыре синдрома: одышки, костно-мышечной боли, постоянной усталости и необратимых поражений внутренних органов.

Ученые также подчеркивают тот факт, что посткоронавирусному синдрому могут быть подвержены и дети. Хотя и принято считать, что они менее подвержены заражению, в дальнейшем COVID-19 может серьезно навредить их здоровью.

На данный момент, по оценкам ученых, в Великобритании насчитывается более 60 тысяч тех, кто страдает от посткоронавирусного синдрома.

Напоминаем, что стремительные темпы COVID-19 сказались на смертности в Украине.

Также сообщалось, что Бельгия усиливает карантин из-за прироста заболеваемости.