Ученые из Великобритании обнаружили новый симптом коронавирусной инфекции — это изменения слухового восприятия, в частности, шум в ушах. Об этом сообщает Express.
Как передает портал Народная Правда, выяснилось после осмотра десятков пациентов, что почти все жаловались на расстройства слуха до выявления страшного вируса.
В Великобритании уже был зафиксирован случай, когда, после тяжелого течения заболевания, пациенты начали страдать тотальной потерей слуха.
Ученые призвали врачей, которые работают с пациентами, у которых диагностирован коронавирус, обращать внимание на жалобы, которые касающиеся шума или звона в ушах.
Связь между коронавирусной инфекцией и изменениями слуха продолжат исследовать.
Напоминаем, что выяснилась причина почему люди болеют коронавирусом по полгода.
Также сообщалось, что заказали ПЦР-тесты для определения пяти заболеваний.
Как передает портал Народная Правда, выяснилось после осмотра десятков пациентов, что почти все жаловались на расстройства слуха до выявления страшного вируса.
В Великобритании уже был зафиксирован случай, когда, после тяжелого течения заболевания, пациенты начали страдать тотальной потерей слуха.
Ученые призвали врачей, которые работают с пациентами, у которых диагностирован коронавирус, обращать внимание на жалобы, которые касающиеся шума или звона в ушах.
Связь между коронавирусной инфекцией и изменениями слуха продолжат исследовать.
Напоминаем, что выяснилась причина почему люди болеют коронавирусом по полгода.
Также сообщалось, что заказали ПЦР-тесты для определения пяти заболеваний.