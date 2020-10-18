В Украине за минувшие сутки было зафиксировано 5 231 случаев инфицирования коронавирусной инфекции.

Как передает портал Народная Правда, статистика свидетельствует о том, что с самого начала пандемии заразилось 298 872 украинца.

За прошедшие сутки погибло 90 человек, за все время пандемии скончалось 5 607 пациентов. Излечилось всего 125 337 заболевших.

Прирост заразившихся в областях Украины:

Винницкая обл — 8 356 (+123)



Волынская обл — 10 830 (+148)



Днепропетровская обл — 10 933 (+212)



Донецкая обл — 7 007 (+231)



Житомирская обл — 9 787 (+248)



Закарпатская обл — 11 736 (+110)



Запорожская обл — 6 365 (+106)



Ивано-Франковская обл — 16 580 (+203)



Кировоградская обл — 1 564 (+52)



Киев — 30 463 (+453)



Киевская обл — 12 684 (+245)



Львовская обл — 24 844 (+305)



Луганская обл — 2 422 (+88)



Николаевская обл — 5 687 (+120)



Одесская обл — 18 729 (+210)



Полтавская обл — 5 877 (+139)



Ровенская обл — 15 882 (+236)



Сумская обл — 8 850 (+326)



Тернопольская обл — 17 361 (+201)



Харьковская обл — 28 518 (+589)



Херсонская обл — 2 472 (+92)



Хмельницкая обл — 10 818 (+338)



Черновицкая обл — 17 659 (+209)



Черкасская обл — 6 762 (+143)



Черниговская обл — 6 686 (+104)

Напоминаем, что в Украине скоро появятся новые бесплатные экспресс-тесты на COVID-19.

Также сообщалось, что в Украине рекордный прирост на момент 17 октября.