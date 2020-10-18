На сегодняшний день, 18 октября, во Франции было зафиксировано 32 427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало новым антирекордом. Было объявлено чрезвычайное положение в области здравоохранения.

Как передает портал Народная Правда, агентство Xinhua сообщает о том, что правительство Франции ввело комендантский час в крупных городах с 9 вечера до 6 утра.

«Франция сообщила о 32 427 случаях заражения COVID-19 за последние 24 часа, что является новым максимумом ежедневного подсчета, согласно данным, опубликованным Агентством общественного здравоохранения в субботу. Предыдущий дневной рекорд в 30 621 случай был установлен в четверг, 15 октября», – сказано в сообщении.

С самого начала пандемии во Франции заразилось 867 197 человек, погибло от коронавирусной инфекции 33 392 пациента.

«Распространение инфекции среди пожилых людей держится на высоком уровне, и это предполагает дальнейшее увеличение количества госпитализаций и смертности в ближайшие недели», – подчеркнули в Агентстве здравоохранения.

Напоминаем, что ученые назвали новый симптом.

Также Бельгия усиливает карантин из-за прироста заболеваемости.