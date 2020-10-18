Актер Голливуда Майкл Рапапорт оставил комментарий в инстаграме бойца ММА Конора Макгрегора. Он назвал его предстоящий бой с Дастином Порье скучным и посоветовал сразиться с Хабибом.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Макгрегор и Порье 12 декабря хотят провести благотворительный поединок в Дублине без участия UFC. Но президент UFC Дэйна Уайт предложил им организовать бой на турнире организации в январе 2021-го.

По данным источника https://metaratings.by/, в последнем своем бою в январе 2020 года Макгрегор сумел нокаутировать американца Дональда Серроне, а Порье по единогласному решению судей стал победителем в бою с Дэном Хукером. Немногим позже Конор заявлял о своем уходе из ММА.

В активе Макгрегора в смешанных единоборствах насчитывается 22 победы и 4 поражения. Результаты Порье — 26 побед и 6 поражений.