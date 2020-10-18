Армения и Азербайджан договорились о перемирии. В Нагорном Карабахе оно началось сегодня в 00.00, 18 октября.
Как передает портал Народная Правда, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Армении.
Армения, как было отмечено, поддерживает и одобряет заявления, которые были сделаны ранее в рамках Минской группы ОБСЕ, президентов США, Франции и России.
Решение Армении и Азербайджана было откомментировано в Нагорном Карабахе.
«Мы приветствуем усилия Минской группы ОБСЕ и Армении. Нагорный Карабах подтверждает свою готовность соблюдать условия прекращения огня.»
По счету это уже вторая попытка перемирия в Нагорном Карабахе.
Впервые режим тишины в регионе планировался 10 октября, но мир так и не наступил.
Напоминаем, что Нагорный Карабах пригрозил Азербайджану войной.
Также сообщалось о первом перемирии между Арменией и Азербайджаном.
Армения, как было отмечено, поддерживает и одобряет заявления, которые были сделаны ранее в рамках Минской группы ОБСЕ, президентов США, Франции и России.
Решение Армении и Азербайджана было откомментировано в Нагорном Карабахе.
«Мы приветствуем усилия Минской группы ОБСЕ и Армении. Нагорный Карабах подтверждает свою готовность соблюдать условия прекращения огня.»
По счету это уже вторая попытка перемирия в Нагорном Карабахе.
Впервые режим тишины в регионе планировался 10 октября, но мир так и не наступил.
Напоминаем, что Нагорный Карабах пригрозил Азербайджану войной.
Также сообщалось о первом перемирии между Арменией и Азербайджаном.