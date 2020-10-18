Армения и Азербайджан обвиняют друг-друга в нарушении перемирия, о котором недавно договорились, в Нагорном Карабахе.

Как передает портал Народная Правда, представитель минобороны Армении заявила о том, что происходят со стороны азербайджанских войск ракетные и артиллерийские обстрелы.

Позже минобороны Азербайджана обвинило Амению в артиллерийском и минометном обстреле контактной линии.

Совсем недавно Армения и Азербайджан заявили о том, что заключили договоренность о новом перемирии, чтобы остановить эскалацию боев за Нагорный Карабах.

Последняя вспышка боевых действий в Нагорном Карабахе началась 27 сентября, погибло около 600 человек, как военнослужащих, так и гражданских из всех сторон.

10 октября уже объявляли о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха, но договоренность не была соблюдена и по итогу полностью провалилась.