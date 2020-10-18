Сегодня, в воскресенье, 18 октября, боевая операция Азербайджана закончилась захватом военной части Армении.
Как передает портал Народная Правда, в Министерстве обороны Азербайджана сообщают, что захват территории происходил после побега войск вражеской стороны.
Министерство обороны Армении обвинило в нарушении гуманитарного перемирия и осудило за предпринятые действия армии Азербайджана.
Вчера, в субботу, 17 октября, Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе, которое началось в 00:00 18 октября.
В тот же день, 18 октября, боевые действия возобновились.
Напоминаем, что Нагорный Карабах пригрозил Азербайджану войной.
Также сообщалось о первом перемирии между Арменией и Азербайджаном.
Министерство обороны Армении обвинило в нарушении гуманитарного перемирия и осудило за предпринятые действия армии Азербайджана.
Вчера, в субботу, 17 октября, Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе, которое началось в 00:00 18 октября.
В тот же день, 18 октября, боевые действия возобновились.
Напоминаем, что Нагорный Карабах пригрозил Азербайджану войной.
Также сообщалось о первом перемирии между Арменией и Азербайджаном.