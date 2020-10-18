Спецтехника окружает не только центральные улицы Минска, но и спальные районы — обычно белорусские активисты собираются именно там.

Данный митинг назван Партизанским в знак единства с рабочими заводов Минска, которые поддерживают протесты в Беларуси.

Власти Беларуси традиционно добилась закрытия множества станций метро Минска, сообщается об ограничении в работе мобильного интернета.

По последней информации, на Партизанском марше в Минске находятся более 15 тыс. граждан.

Напоминаем, что в прошлый раз ОМОН вступил в драку с протестующими.