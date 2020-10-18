В столице Беларуси, в Минске, сегодня, 18 октября, проходит Партизанский марш. В соцсетях сообщают о колоннах спецтехники на улицах города.
Как передает портал Народная правда, были замечены небольшие группы белорусских силовых структур еще перед началом митинга. По состоянию на 15.00 стало известно о задержании около 10 человек.
Данный митинг назван Партизанским в знак единства с рабочими заводов Минска, которые поддерживают протесты в Беларуси.
Власти Беларуси традиционно добилась закрытия множества станций метро Минска, сообщается об ограничении в работе мобильного интернета.
По последней информации, на Партизанском марше в Минске находятся более 15 тыс. граждан.
Напоминаем, что в прошлый раз ОМОН вступил в драку с протестующими.