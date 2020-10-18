Благодаря погодным условиям, вчера, 17 октября в Николаевской и Кировоградской были повреждены крыши более 100 домов, четыре школы и детский сад. Об этом сообщает ГСЧС.
Как передает портал Народная Правда, к ликвидации последствий природных катаклизм в областях были привлечены МВД, подразделения спасателей и аварийные бригады коммунальных служб.
В Николаевском регионе больше всего пострадали такие села: Благодатное, Рябоконовое и Семеновка Арбузинского района.
Также сильный ветер повалил около 60 деревьев. Жертв и пострадавших в результате непогоды не обнаружено.
В Кировоградской регионе погода бушевала в таких селах: Ивановка Новоукраинского района и в Кропивницком.
Для распила и уборки поваленных деревьев, а также для откачки воды в областном центре привлечены 22 спасателя и 5 единиц спецтехники.
Напоминаем, что перекрыто движение из-за затопленные улицы в Киеве.
Также на Украину надвигается сильное похолодание с дождями и ветром.
Как передает портал Народная Правда, к ликвидации последствий природных катаклизм в областях были привлечены МВД, подразделения спасателей и аварийные бригады коммунальных служб.
В Николаевском регионе больше всего пострадали такие села: Благодатное, Рябоконовое и Семеновка Арбузинского района.
Также сильный ветер повалил около 60 деревьев. Жертв и пострадавших в результате непогоды не обнаружено.
В Кировоградской регионе погода бушевала в таких селах: Ивановка Новоукраинского района и в Кропивницком.
Для распила и уборки поваленных деревьев, а также для откачки воды в областном центре привлечены 22 спасателя и 5 единиц спецтехники.
Напоминаем, что перекрыто движение из-за затопленные улицы в Киеве.
Также на Украину надвигается сильное похолодание с дождями и ветром.